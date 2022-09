Vazam novos áudios comprometedores de Thaís Souza: “sapatão, fubá, gentinha baixa no meu gabinete”

Novos áudios enviados no WhatsApp pela vereadora em Anápolis e candidata a deputada estadual, Thaís Souza (PP), vazaram e o conteúdo é, no mínimo, comprometedor.

O Portal 6 teve acesso ao teor das mensagens, onde Thaís, que pertence a Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan), ofende Fabiana, Adriana e Fátima, da ONG Patas Solidárias.

“Aquela Adriana mamão macho lá que gosta de aparecer ridículo, invejosa. Aquela Fabiana, com aquela turma limitada lá, eu tenho nojo desse povo quanto mais longe pra mim melhor”, disse em um dos áudios.

“Quem são elas para falar do meu trabalho, do que eu faço? Protetorazinhas de araque! Queria muito a sapatão fubá daquela gentinha baixa dentro do meu gabinete e fica me queimando aí essas duas sapatão, filhas da puta”, complementou.

Em outro trecho, Thaís fala a respeito de um resgate realizado na cidade. “Eu só postei porque não é pra dar visibilidade também, né? Pro povo ver que nós estamos fazendo, ver a quantidade de bicho que tem na rua e a situação que tá”, afirma.

“Mas ela me falou depois eu vou postar que ela que ela morreu, eu posso falar que foi tipo um embolia pulmonar pessoal. Pessoal cuida dela num bairro de uma pobreza lascada”, reclamou.

Outro lado

A reportagem do Portal 6 tentou contato com a vereadora na tarde deste domingo (25), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para a manifestação da parlamentar.