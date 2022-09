Homem chama outro de corno em bar, é confrontado e tenta matar rival a tiros em Goianésia

Uma confusão em uma distribuidora de bebidas resultou em tentativa de assassinato a disparos de arma de fogo em Goianésia, no último sábado (24).

O Portal 6 apurou que as vítimas eram um casal que estavam no ambiente. Para a Polícia Civil, o homem contou que estava no local juntamente com a namorada quando outro individuo que estava em uma mesa começou a fazer comentários sobre o vestido da moça.

Segundo o relato, em certo momento ela levantou e passou pelo suspeito, que disse “olha o vestido dessa vagabunda”, mas para não causar briga, ele ignorou.

Logo depois, foi o companheiro da mulher que passou pela mesa e o suspeito disse: “olha o corno aí”. Neste momento, ele perguntou o que a vítima havia dito e pediu para repetir. A resposta foi que “não era nada”.

O suspeito então saiu do ambiente e foi até o baú da moto em que ele estava e pegou um revólver. Com medo de maiores confusões, o casal decidiu ir embora e entrou em um carro, mas o homem foi atrás e deu dois tiros que atingiu apenas o veículo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.