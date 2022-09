Pesquisa Direct em Anápolis: Antônio Gomide e Amilton Filho lideram para deputado estadual

Pesquisa Direct divulgada nesta terça-feira (27) mostrou Antônio Gomide (PT) e Amilton Filho (MDB) liderando para deputado estadual em Anápolis. O levantamento ouviu 1.002 eleitores do município entre 22 e 24 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-07610/2022.

Na pesquisa Direct, o ex-prefeito teve 10,10% das menções entre os entrevistados, enquanto o deputado somou 7,60%. Ambos concorrem à reeleição para o cargo. Segundo o instituto, o levantamento é espontâneo, ou seja, sem apresentação dos nomes dos candidatos em cartela.

Primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves (PP) é a terceira colocada, com 4,10%. Na sequência vem o vereador licenciado Luzimar Silva (PMN), aparecendo 3,70%. É a primeira vez que os dois disputam eleição por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Já Coronel Adailton (PRTB) marcou 2,80% na pesquisa Direct. Empataram no índice de lembrança dos eleitores com 1,80%, o ex-deputado José de Lima (Avante) e o vereador Jean Carlos (UB). Thaís Souza (PP) teve 1,70%, Samuel Gemus (Agir) 1,60%, Eduardo Prado (PL) e Felipe Cortez (Podemos) 1,30% e Seliane da SOS (MDB) 1,10%.

Também receberam menções, mas abaixo de 1%, Renato de Castro (UB), Major Araújo (PL), Henrique César (PSC), Lucas Calil (MDB), Pastor Quirino (Republicanos), Policial Federal Suender (PRTB), Henrique Arantes (MDB), Samir Hajjar (Avante), Thiago Albernaz (MDB) e Dra.Trícia Barreto (MDB).

Em Anápolis, 46,90% dos eleitores entrevistados pelo Instituto Direct disseram não saber ou preferiram não dizer em quem pretendem votar para deputado estadual. Por outro lado, 6,70% responderam que têm a intenção de anular o voto para o cargo. A pesquisa conta com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1%.