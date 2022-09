Rubens Otoni e Márcio Corrêa lideram para deputado federal em Anápolis, mostra pesquisa

Faltando poucos dias para a eleição, Rubens Otoni (PT) e Márcio Corrêa (MDB) lideram as intenções de votos em Anápolis. Na pesquisa Direct para deputado federal divulgada nesta terça-feira (27), o petista marcou 8,10% e o candidato que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura em 2020 7,20%.

Foram ouvidos pelo instituto 1.002 eleitores do município entre 22 e 24 de setembro. A Direct está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-07610/2022 e conta com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1%. Considerando o porcentual, Rubens Otoni e Márcio Corrêa estão empatados em primeiro lugar.

Ex-apresentadora do Cidade Alerta Goiás, a jornalista Silvye Alves (UB) aparece na sequência com 5,80% e Leandro Ribeiro (PP), vereador e presidente da Câmara de Anápolis, soma 4,40%. Segundo o instituto, a pesquisa é espontânea, ou seja, sem apresentação dos nomes dos candidatos em cartela.

Abaixo vem Adriano do Baldy (PP), com 2,80%, Gustavo Gayer (PL), com 2,20%, Flávia Morais (PDT), com 1,90%, Teles Júnior (PDT), com 1,90%, Daniel Agrobom (PL), com 1,50%, Delegado Humberto Teófilo (Patriota), com 1,40%, Jeferson Rodrigues (Republicanos), com 1,30%, Valeriano Abreu (PSC), Éder Bento (NOVO) e Breno Leite (Podemos), com 1,20%, e Uugton Batista (PL), com 1,10%.

Também receberam menções, mas abaixo de 1%, Samuel da Dupla Daniel e Samuel (PSC), Carlos Antônio (PSB), Brigadeiro Bragança (UB), Adriana Accorsi (PT), Professor Alcides (PL), Magda Mofatto (PL), Dr. Zacharias Calil (UB), Zé Chaveiro (PSB), Jovair Arantes (Republicanos), Fábio Sousa (PL) e Geraldo Espíndola (REDE).

Além de Francisco Júnior (PSD), Marussa Boldrin (MDB), Elias Vaz (PSB), Matheus Ribeiro (PSDB), Julio Proarmas (PROS), Rebeca Romero (MDB), Lucas Vergílio (SD), João da Luz (PSC), Delegado Federal Humberto (Patriota), Dona Jaques (PSC), José Nelto (PP), Alcides Rodrigues (Patriota), dentre outros.

Em Anápolis, 33,20% dos eleitores entrevistados pelo Instituto Direct disseram não saber ou preferiram não dizer em quem pretendem votar para deputado federal. Por outro lado, o total de 5,40% responderam que têm a intenção de anular o voto para o cargo.