Caiado ganharia no 1º turno se eleição para o Governo de Goiás fosse hoje, mostra Paraná Pesquisas/Portal 6

Divulgado nesta quarta-feira (28), o último levantamento do Paraná Pesquisas/Portal 6 na corrida ao Governo de Goiás aponta que Ronaldo Caiado (UB) permanece com chances reais de vencer a disputa no 1º turno.

A pesquisa mostra que, mesmo oscilando para baixo dentro da margem de erro, o atual ocupante do Palácio Pedro Ludovico tem 60,7% dos votos válidos e não corre risco de ser ultrapassado por nenhum adversário.

Gustavo Mendanha (Patriota) está em segundo lugar, com 22,8% dos votos válidos. Major Vitor Hugo (PL) aparece com 10%.

Os demais postulantes aparecem empatados dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos para mais ou para menos.

Wolmir Amado (PT) tem 2,6%; Cintia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo) alcançam 1,4%; Professor Pantaleão (UP) aparece com 0,5% e Professora Helga (PCB) e Vinicius Paixão (PCO) tem 0,3%.

Pesquisa

Foram ouvidas 1.540 eleitores de 55 municípios goianos entre os dias 23 e 27 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o n.º GO-02851/2022.