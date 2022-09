A frase “O amor é cego” é, sem dúvida, um dizer bastante certeiro quando se apaixona. Isso porque, quando estamos nesse estado, acabamos cometendo quando se apaixona. Um deles acontece quando começamos a conversar no WhatsApp com a pessoa.

Ao pegarmos intimidade com o outro, podemos acabar passando dos limites em alguns momentos e enviar frases que podem incomodar.

Por conta disso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns erros que todo mundo que está apaixonado comete na hora de bater um papo no WhatsApp.

6 erros que todo mundo comete quando se apaixona e começa a conversar no WhatsApp com a pessoa

1. Mandar mensagem a todo momento

Nem sempre as pessoas estão disponíveis para conversar conosco toda hora. No entanto, quando estamos encantados com alguém, essa dica pode passar despercebida.

Por isso, evite ficar mandando mensagens a todo tempo e respeite a privacidade da pessoa.

2. Querer fazer ligação

Outro erro bastante comum por quem cai nas garras do amor, é querer fazer ligação a todo momento. Antes de pedir isso, lembre que nem todo mundo gosta de ficar falando no telefone.

3. Pedir foto

Pedir foto é algo muito comum para aqueles que estão apaixonados. Apesar de ser algo bastante conhecido, a prática pode deixar o outro desconfortável.

Afinal, não são todos que têm afinidade com a câmera, não é mesmo?

4. Chamar para sair todo dia

Quando se está apaixonado, queremos a todo momento ver a pessoa amada. Contudo, não é possível que estejamos perto a todo momento.

Por isso, é importante dar um espaço para o outro e lembrar sempre que a outra pessoa tem uma vida e rotina diferente da sua.

5. Fazer declarações

Embora declarações sejam fofas, mandar muitas pode ser algo desanimador. Isso pode fazer a pessoa cansar de você e achar que você está muito apegado a ela.

6. Mandar indireta

Por fim, tenha cuidado na hora de postar alguma indireta. Mesmo sendo com boas intenções, a pessoa pode não gostar do que está lendo e acabar brigando com você.

