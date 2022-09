Uma “brincadeira” de criança virou caso de polícia nesta terça-feira (27), em Catalão, no Sudeste do estado. Enquanto uma mulher saía para jogar o lixo, um menino que estava na rua com amigos começou a chamá-la de “sem bunda”.

Irritada, ela virou para uma garotinha, que estava entre os menores, e começou a dizer diversas ofensas como “sua noiada, vagabunda e preta, vocês são todos maconheiros”.

A mulher não parou apenas nas palavras e tentou atacar a menina fisicamente, puxando o cabelo dela.

A briga só cessou quando outras pessoas apareceram para impedir que a situação ficasse pior.

O pai da menor não gostou da situação e decidiu procurar uma delegacia. O caso foi registrado na Polícia Civil como injúria racial e difamação e deve ser investigado.