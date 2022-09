Esse é o partido que mais conquistou votos para presidente em Goiás; saiba outras curiosidades

Desde a redemocratização, a votação para presidente da República em Goiás é marcada pela rejeição aos partidos de esquerda. Das oito eleições presidenciais, os candidatos do espectro político só conquistaram a maioria dos votos válidos do estado em 2002 e 2006, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PSDB foi o partido que mais venceu em Goiás. A sigla ganhou quatro vezes no cenário estadual – em duas vitórias, inclusive, os candidatos perderam a disputa presidencial. É o caso de José Serra, em 2010, e Aécio Neves, em 2014.

Ambos foram para o segundo turno contra Dilma Rousseff (PT). Embora eleita nas duas ocasiões, a ex-presidente nunca obteve sucesso em território goiano. Contra Serra teve 49,25% dos votos válidos dos goianos, enquanto o tucano teve 50,75%. Na votação com Aécio, Dilma conquistou 42,41% do eleitorado do estado contra 57,59% do atual deputado federal.

Seguindo a tendência nacional, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula dominaram as urnas locais entre 1994 e 2006. Apesar disso, o petista é o mais derrotado entre os candidatos: perdeu três vezes, sendo duas para FHC e uma para Fernando Collor (PRN).

Collor tem a votação para presidente mais expressiva de Goiás, com 68,44% dos votos válidos do estado, em 1989. Depois dele vem FHC, que obteve tanto o segundo (67,48%) quanto o terceiro (65,95%) maior percentual, e Jair Bolsonaro, pelo PSL, no último pleito (65,52%).

Confira como os eleitores goianos votaram a cada disputa presidencial desde a redemocratização:

Eleições 2018 (2º turno)

Jair Bolsonaro (PSL) – 2.124.739 votos – 65,52%

Fernando Haddad (PT) – 1.118.06 votos – 34,48%

Eleições 2014 (2º turno)

Aécio Neves (PSDB) – 1.939.321 votos – 57,59%

Dilma Rousseff (PT) – 3.367.400 votos – 42,41%

Eleições 2010 (2º turno)

José Serra (PSDB) – 1.490.368 votos – 50,75%

Dilma Rousseff (PT) – 1.446.178 votos – 49,25%

Eleições 2006 (2º turno)

Lula (PT) – 1.485.280 votos – 54,78%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 1.226.011 votos – 45,22%

Eleições 2002 (2º turno)

Lula (PT) – 1.069.398 votos – 57,08%

José Serra (PSDB) – 709.025 votos – 42,92%

Eleições 1998 (1º turno)

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) -1,247,510 votos – 65,95%

Lula (PT) – 371,175 votos – 19,62%

Eleições 1994 (1º turno)

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – 1.171.550 votos – 67,48%

Lula (PT) – 322.907 votos – 18,60%

Eleições 1989 (1º turno)

Fernando Collor (PRN) – 1.160.446 votos – 68,44%

Lula (PT) – 535.142 votos – 31,56%