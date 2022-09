Últimos dias para se inscrever no concurso do INSS com vagas para Anápolis e Goiânia

Faltam poucos dias encerrarem as inscrições de um dos concursos públicos mais aguardados do país. Em Goiás, as vagas são para os municípios de Goiânia e Anápolis. O prazo final é até o dia 03 de outubro, na próxima segunda-feira.

Em Goiânia são 10 vagas – sendo uma reservada para pessoa com deficiência física e outra para pessoa negra.

Já em Anápolis, o total é de 13 postos. Neste caso, são três reservados para pessoas negras e uma para pessoa com deficiência.

Com taxa de R$ 85, as inscrições podem ser feitas pelo site.

Vale ressaltar que poderão pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea.