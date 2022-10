Sabe aqueles signos que parecem que vivem em uma onda de azar eterna? Então, chegou a vez de algumas casas astrológicas saírem dessa etapa terrível e sentirem um pouco de sorte.

Acabou aquele momento de perder dinheiro, quebrar o espelho e tropeçar na rua. Agora, virá bons dias de sorte, inclusive, apostas podem ser uma excelente opção.

É um bom momento para os signos listados tentarem a sorte em loterias ou até mesmo naquele crush que vocês se encontravam de vez em nunca.

Diante disso, separamos uma lista das casas astrológicas que se darão dão bem. Conheça os sortudos que vão melhor bastante neste mês!

3 signos que depois de muito azar vão ter muita sorte em outubro

1. Gêmeos

Os geminianos terão uma onda de sorte absurda no mês de outubro e poderão ser muito felizes com as oportunidades que os astros prometem entregar.

Jogar em loteria pode ser excelente. E o melhor, é claro que o geminiano anda com muitos contatos, mas sabe aquele especial que quase não dá moral pro nativo?

Pois é, ele poderá chegar com algumas demonstrações um pouco mais profundas e ocasionar um match maravilhoso. Confie e acalme o coração!

2. Leão

O leonino também receberá, de acordo com a astrologia, uma onda de sorte incalculável.

Nesta etapa será possível conquistar muitas coisas, que anteriormente estavam estagnadas.

É tempo de autoconhecimento. No entanto, será um ciclo de conquistas, de avanço profissional e bons momentos com o pretendente que você tanto sonha.

3. Capricórnio

O capricorniano está conhecendo alguém e agora, neste novo período, será possível perceber alguns avanços na relação.

Pode parecer até um pouco impossível para essa casa completamente pé no chão. Mas acredite, a sorte se virou para o nativo.

