Saiba como os goianos votaram para governador nos últimos 20 anos

A votação para o cargo de governador em Goiás segue, desde 2002, uma tendência que chega ao fim neste ano. Nos últimos cinco pleitos, todos os candidatos do MDB, o antigo PMDB, terminaram em segundo lugar nas eleições.

Para a disputa de 2022, porém, o partido não tem candidatura própria e escolheu formar chapa com o atual governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado (UB). Daniel Vilela (MDB), que concorria contra Caiado na última votação, é agora postulante a vice-governador ao lado do antigo adversário.

Em 2018, o atual governador venceu no primeiro turno com 59,73% dos votos válidos. O filho de Maguito Vilela obteve 16,14%. Na eleição anterior, em 2014, o cenário foi mais disputado: Marconi Perillo (PSDB) e Iris Rezende (PMDB) foram para o segundo turno, que terminou com a vitória do tucano com 42,56% dos votos contra 57,44% do ex-prefeito de Goiânia.

No ano de 2010, Marconi Perillo também saiu vitorioso, mas com menos folga. Teve 52,99% dos votos no segundo turno contra o principal adversário ao longo da carreira política: Iris Rezende. O candidato do PMDB teve 47,01% à época.

Em 2006, Alcides Rodrigues (PP), candidato de Marconi, conquistou o cargo, alcançando 57,14% do eleitorado goiano. Desta vez, o perdedor foi Maguito Vilela (PMDB), com 42,86% dos votos em segundo turno.

Foi a segunda derrota seguida de Maguito. Em 2002, 51,21% dos goianos consagraram Marconi Perillo como campeão. A vitória do tucano, que buscava reeleição, ocorreu ainda em primeiro turno, contra 32,79% do rival.

Confira como os eleitores goianos votaram para governador nos últimos 20 anos:

Eleições 2018 (1º turno)

Ronaldo Caiado (DEM) – 1.773.185 votos – 59,73%

Daniel Vilela (MDB) – 479.180 votos – 16,14%

Eleições 2014 (2º turno)

Marconi Perillo (PSDB) – 1.750.977 votos – 57,44%

Iris Rezende (PMDB) – 1.297.592 votos – 42,56%

Eleições 2010 (2º turno)

Marconi Perillo (PSDB) – 1.400.227 votos – 52,99%

Iris Rezende (PMDB) – 1.099.552 votos – 47,01%

Eleições 2006 (2º turno)

Alcides Rodrigues (PP) – 1.508.024 votos – 57,14%

Maguito Vilela (PMDB) – 1.131.106 votos – 42,86%

Eleições 2002 (1º turno)

Marconi Perillo (PSDB) – 1.301.554 votos – 51,21%

Maguito Vilela (PMDB) – 833.554 votos – 32,79%