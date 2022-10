Baldy faz críticas ao STF e afirma que ataques afastam o eleitor do debate político

Candidato ao Senado, Alexandre Baldy (PP), votou na tarde deste domingo (02), na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Durante entrevista coletiva, o postulante fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), sem citar nomes. Baldy afirmou que a corte está faltando com a função que precisa exercer.

“O Brasil ele tem três poderes, certamente quando a população ela não se encontra satisfeita com o STF, que é notório, é porque algum poder tem faltado com a sua função”, afirmou.

“Quando um poder quer exercer uma função além daquilo que lhe está previsto na Lei e na Constituição Federal, esse desequilíbrio causa uma grande complexidade e sobretudo uma indisciplina social”, completou.

Apoiado por Ronaldo Caiado (UB), Baldy acredita que a vitória do atual governador será no primeiro turno. As pesquisas eleitorais mais recentes apontam que ele tem 61% dos votos válidos.

“Certamente o governador Caiado tem se demonstrado muito otimista para que a eleição possa ser concluída no dia de hoje, no 1º turno. As pessoas acolheram e receberam muito bem [o governador] e a confiança é que possa ser a eleição vencida hoje para que amanhã possa voltar a trabalhar para que os próximos quatro anos sejam para melhorar a vida das pessoas”.

Durante a propaganda eleitoral, Baldy foi citado várias vezes por outros candidatos por ser um candidato “ficha suja”. Segundo ele, esses ataques afastam o eleitor do debate político e do processo eleitoral.

“Eu fiz uma campanha limpa, sempre tendo que demonstrar que sou ficha limpa, que não tenho processo, problema nenhum para prestar contas para a população. Nós precisamos colocar a proposta, campanhas propositivas, as pessoas estão desacreditadas da política, e certamente esses ataques quando não tem fundamento tragam a política para um nível inferior e acabam fazendo com que as pessoas se distanciem mais do debate político e do processo eleitoral”.