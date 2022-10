Em Goiás, houve 17 trocas de urna até às 10h, diz TRE-GO

Dezessete urnas eletrônicas foram substituídas em Goiás até as 10h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Ao todo, foram 35 ocorrências, mas a maioria de menor peso, como problema de impressão ou biometria.

Neste domingo, 2.263 atendimentos foram realizados pelo Tele-Eleitoral, conforme o balanço. “Está tudo dentro que nós planejamos”, disse o secretário de Tecnologia da Informação, Frank Ribeiro.

Ele ainda relatou que durante a noite entre sábado (01) e domingo, a forte chuva ocorrida em Goiânia derrubou o muro de um colégio eleitoral, no bairro Jardim Planalto.

Segundo o secretário, a enxurrada acabou invadindo o interior da instituição, levando lama para todas as salas. No entanto, o Corpo de Bombeiros rapidamente controlou a situação para que não atrapalhasse a votação.

Um caminhão que estava distribuindo urnas eletrônicas apresentou vazamentos, molhando as caixas, mas não chegou a afetar nenhum dos equipamentos transportados.

O coronel da Polícia Militar (PM) também esteve presente na coletiva e relatou sete ocorrências de crimes eleitorais ocorridos em todo o território goiano até o momento.

De acordo com o militar, todas as imprudências foram registradas em cidades do interior e a maior parte delas tratam-se de descumprimento das normas eleitorais, como o desrespeito à Lei Seca nos municípios que a implantaram.