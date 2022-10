Gomide comenta vitória nas urnas para deputado estadual e votos em Anápolis

Antônio Gomide (PT) foi reeleito ao cargo de deputado estadual em Goiás. Essa é a segunda vez consecutiva que ocupará uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), após passagens como prefeito de Anápolis – terceiro maior colégio eleitoral de Goiás e também vereador, no mesmo município.

Com mais de 45 mil votos conquistados em todo o estado, o parlamentar com que os números são consequências de um reconhecimento do trabalho – já que não possui cargos tanto no governo estadual quanto federal.

“Nós trabalhamos bem e tivemos uma votação expressiva aqui em Anápolis, com mais de 25 mil votos na cidade”, comemorou.

Com esse resultado, comemorou a vitória ao saltar de 36 mil votos na primeira eleição para 45 mil votos em 2022. “Mais uma vez Anápolis, muito obrigada por mantermos o recorde de mais bem votado na cidade”, ressaltou.

Ele finaliza apontando as bandeiras da saúde, educação e meio ambiente como as principais em foco.