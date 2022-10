Mais de 4,87 milhões de eleitores devem ir às urnas em Goiás neste domingo (02), entre 08h e 17h, para escolher deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente da República.

Este é o maior eleitorado da história no estado. Houve um aumento de mais de 260 mil relação ao pleito de 2020, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

O maior eleitorado do estado é da capital Goiânia com 1.032.004 eleitores. Depois aparecem Aparecida de Goiânia, com 334.859, e Anápolis, com 286.691 pessoas. O município com menor quantidade de eleitores é Anhanguera com 1.234 inscritos.

A ordem de votação é a seguinte: deputado federal (com quatro dígitos); deputado estadual – (com cinco dígitos); senador (com três dígitos); governador (com dois dígitos); e, por último, presidente da República (com dois dígitos).

O Portal 6, a partir das 08h, inicia a cobertura do primeiro turno das Eleições 2022 em Goiás informando o andamento do pleito, a movimentação nos locais de votação, os atos dos candidatos e a apuração e resultado divulgado pela Justiça Eleitoral.

Minuto a minuto do 1° Turno das Eleições 2022 em Goiás