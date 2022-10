Findada a eleição é hora de saber quantos votos os eleitos e não eleitos receberam em Anápolis. O levantamento foi feito pelo Portal 6 a partir dos dados computados pela Justiça Eleitoral.

Dos quatro deputados estaduais que representarão a cidade na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), três já estavam no cargo e conseguiram aumentar significativamente o eleitorado. São eles: Amilton Filho (MDB), Antônio Gomide (PT) e Coronel Adailton (PRTB).

Surge também como nome da cidade com assento no legislativo goiano a esposa do prefeito Roberto Naves (PP), Vívian Naves, que nunca havia disputado um cargo político.

Também foram bem votados, mas sem sucesso, os vereadores Policial Federal Suender (PRTB) e Thais Souza (Progressistas).

Confira os votos que cada candidato a deputado estadual por Anápolis recebeu em 2022

Amilton Filho (MDB) – 46.556

Antônio Gomide (PT) – 45.256

Vivian Naves (PP) – 38.574

Coronel Adailton (PRTB) – 25.610

Policial Federal Suender (PRTB) – 9.949

Samuel Gemus (Agir) – 10.205

Thaís Sousa (PP)- 9.104

José de Lima (Patriota) – 7.434

Jean Carlos (UB) – 5.993

Luzimar Silva (PMN) – 5.750

Samirão Hajjar (Avante) 4.352

Dra. Trícia Barreto (MDB) – 3.528

Gleimo Martins (PMN) – 3.383

Seliane da SOS (MDB) – 3.197

Dra. Vanessa Rosa (DC) – 1.960

Kathrein Moura (Avante) – 1.426

Lucas do Einstein (PSDB) 1.385

Jerry Cabeleireiro (Avante) – 847

Ricardo Belchior (Republicanos) – 824

Rosilene Rodrigues (PMN) – 770

Coronel Alexandre (DC) – 636

Florêncio da Caixa (PMN) – 562

Ednaldo Benedito Ferreira (PV) – 417

Xeannie Raidem (PMN) – 411

Maristela Rodrigues (PSDB) – 303

Nowhah Luiza (PSC) – 182

Alexandre Righy (PSOL) – 148

Vânia Coutinho (PDT) – 100

Suzana Carvalho (PV) – 77

Luciana Martins (DC) – 72

Flávia Arcanjo (DC) – 71