Wolmir Amado vota em Goiânia e fala em esperança

O candidato ao Governo de Goiás, Wolmir Amado (PT), avaliou a própria campanha com positividade na manhã deste domingo (02). Segundo o elegível, todas as propostas foram apresentadas e devem gerar reflexão para o eleitorado.

Em coletiva de imprensa na Área II da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), antes de registrar o voto, o petista ressaltou a importância de exercer o direito do voto e contribuir com a democracia.

“Esse é um momento de muita expectativa, de muita alegria, esperança, gratidão. Um momento de democracia, de cidadania, de amor pelo Goiás, pelo Brasil”, afirmou.

Wolmir aproveitou a oportunidade para relembrar as bandeiras defendidas por ele. De acordo com o candidato, o estado precisa dar mais atenção à inclusão social, para que ninguém fique de fora, além de ressaltar a importância de cuidar do bioma da região.

“Que o meio ambiente e a vida desse bioma sejam protegidos para que ele permaneça para as gerações futuras. Então em cada voto e neste gesto nosso há mais do que cidadania, há compromisso com a vida e compromisso com esse povo”, disse.