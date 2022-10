Cíntia Dias diz que resultado das urnas evidencia “estado conservador”

Candidata ao Governo de Goiás, Cíntia Dias (PSOL) afirmou nesta segunda-feira (03) que recebeu o resultado das urnas com “muita tranquilidade”.

Ela obteve 19.577 votos, o que representa 0,56% dos válidos. Ela seguirá na presidência do Diretório Regional do PSOL em Goiás.

Segundo a candidata, as urnas evidenciaram um “estado conservador, cuja realidade tem sido a do ódio, da prática da violência e do domínio do coronelismo.”

Após o resultado, o PSOL Goiás foca agora em trabalhar para a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno com Jair Bolsonaro (PL).

“Nosso foco agora será caminhar ao lado de Lula para recolocar o primeiro presidente da classe trabalhadora no lugar onde deveria estar, por direito, nas eleições de 2018, quando foi preso injustamente. Mesmo sem armas de fogo nas mãos pretendemos vencer esta batalha com livros, amor e esperança”, acrescenta.