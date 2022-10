Ganhou mais de R$ 100 milhões na loteria, mas só percebeu depois e teve esta reação

Um estadunidense tornou pública a experiência única que vivenciou após comprar um bilhete da loteria americana, Supreme, totalmente despretensioso e ficar milionário do dia para a noite.

Morador do Texas (EUA), ele preferiu não se identificar, mas contou em um perfil social que estava em uma conveniência quando decidiu escolher um papelzinho da sorte.

Quando riscou, acreditou que o prêmio máximo seria de US$ 20 mil, (aproximadamente R$ 103 mil). Portanto, nem imaginou que pudesse receber uma ‘boa grana’. Inclusive, estava em uma ligação com o pai, no momento em que raspou.

A grande surpresa veio quando ele entrou dentro do veículo, escaneou o QR Code e viu que teria ganhado US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 103 milhões).

O susto foi enorme e, de acordo com o sortudo, foram dias e noites em claro para que pudesse, de fato, cair a ficha da nova situação financeira.

No relato, o estadunidense também explicou que, com o dinheiro, quitará todas as dívidas, ajudará a parte mais próxima da família e investirá o restante para aumentar o capital.

A história teve uma repercussão enorme nas redes sociais e diversos internautas ficaram chocados com a sorte do homem. “Comigo não acontece nunca umas coisas dessas”, brincou um.