Lista mostra candidatos mais bem votados nas eleições 2022 em Anápolis

Se Anápolis escolhesse sozinha os candidatos à Presidência do Brasil e ao Governo de Goiás, a decisão seria quase unânime. Neste domingo (02), além do cargo nacional e estadual, os anapolinos elegeram deputados federais e estaduais e senador.

Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado pelos eleitores da cidade, com 63,03% dos votos, equivalente a 134.635. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal concorrente, teve 59.548 votos, o correspondente a 27,88% dos válidos.

A eleição para presidente só será definida no 2º turno, que acontece no dia 30 de outubro. Nacionalmente, Lula ficou a frente de Bolsonaro, com 48,43%, enquanto o atual ocupante do cargo teve 43,20%.

O governador reeleito Ronaldo Caiado (União Brasil) também foi escolhido pela maior parte dos anapolinos. No município, ele recebeu, 105.010 votos, o equivalente a 52,41% dos válidos.

O segundo mais votado na cidade foi o candidato que recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, Major Vitor Hugo (PL). Ele foi escolhido por 46.529, 23,22% do eleitorado. No estado, Gustavo Mendanha (Patriota) ficou à frente do deputado federal.

Wilder Morais (PL), que foi eleito senador por Goiás neste domingo (02), também foi o mais bem votado entre os candidatos, em Anápolis, com 56.853 votos.

Como deputados federais e estaduais, os que pontuaram melhor foram Márcio Correa (MDB) , com 28.328 votos só na cidade, e a primeira-dama, Vivian Naves (PP), com 25.795.

Veja os cinco mais votados para deputado federal em Anápolis:

Márcio Correa (MDB) – 28.328 (14,38%)

Leandro Ribeiro (PP) – 25.005 (12,69%)

Silvye Alves (UB) – 20.319 (10,31%)

Rubens Otoni (PT) – 17.228 (8,74%)

Gustavo Gayer (PL) – 11.654 (5,92%)

Veja os cinco mais votados para deputado estadual em Anápolis:

Vivian Naves (PP) – 25.795 (13,13%)

Antônio Gomide (PT) – 25.553 (13,01%)

Amilton Filho (MDB) – 22.683 (11,55%)

Coronel Adailton (PRTB) – 9.102 (4,63%)

Policial Federal Suender (PRTB) – 7.931 (4,04%)