Presença feminina triplica na bancada goiana na Câmara dos Deputados

Com uma mulher liderando o número de votos em uma eleição histórica, Silvye Alves (UB), Marussa Boldrin (MDB), Lêda Borges (PSDB) e Adriana Accorsi (PT), são as novas ocupantes da Câmara dos Deputados, por Goiás.

O resultado foi que a presença feminina triplicou na bancada goiana depois desse domingo (02). Atualmente, o estado tem Flávia Morais (PDT) e Magda Mofatto (PL), que foram reeleitas e seguem na Casa para a próxima legislatura.

A ocupação das mulheres entre as 17 cadeiras goianas passou de 11% para 35%, com seis representantes.

Na apuração dos votos, as candidatas eleitas se destacaram. Sylvie foi a deputada federal mais bem votada de Goiás, com 254.653, Flávia Morais, em busca do segundo mandato, ficou em terceiro, sendo escolhida por 142.155 eleitores.

Adriana Accorsi não ficou muito atrás e foi a sexta que mais pontuou, com 96.714. Marussa Boldrin teve 80.464 e Magda Mofatto 81.996.