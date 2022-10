Homem que perdeu a perna em acidente é flagrado furtando moto em Goiânia

Um deficiente físico foi preso em flagrante nesta segunda-feira (03), por ter furtado uma motocicleta em uma residência. O crime aconteceu em Goiânia.

Após a denúncia, a Polícia Civil (PC) descobriu que o homem usava muletas por ter perdido uma das pernas em um acidente. Com as informações, o autor do furto foi identificado.

A equipe de investigação conseguiu localizá-lo e o prendeu. A motocicleta também foi encontrada e devolvida ao proprietário.

O investigado foi levado para a carceragem da Central Geral de Flagrantes. O inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário dentro do prazo legal.