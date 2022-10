Clínica Popular da Saúde inicia o Outubro Rosa com consultas e exames acessíveis

Anualmente, o mês de outubro é voltado exclusivamente para conscientizar as mulheres sobre a importância de tratar e prevenir o câncer de mama. É o tradicional Outubro Rosa.

E a campanha é fundamental, uma vez que esse é o câncer mais comum entre as mulheres, mas que tem grandes taxas de cura quando diagnosticado precocemente.

Dentre os principais fatores de risco para a doença estão a idade avançada, exposição prolongada aos hormônios femininos, excesso de peso e histórico familiar.

Referência em Anápolis por ofertar atendimentos médicos com humanização e preços acessíveis, a Clínica Popular da Saúde também realizará, durante o mês, várias ações voltadas à saúde da mulher.

No local, as pacientes podem se consultar com profissionais capacitados, nas áreas de Mastologia e Ginecologia, e ainda realizar todos os exames necessários, como a mamografia, que é o mais indicado para detectar precocemente a presença de nódulos nas mamas, e a Ultrassom de mama.

E para fazer um agendamento também é muito simples, basta entrar em contato com a clínica pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.

A melhor parte é que mesmo acessíveis, os valores também podem ser parcelados em até 10 vezes. Antes, porém, é preciso conferir as condições.

Em tempo

Além de estar com as consultas e exames em dia, o autoexame é fundamental para a detecção do câncer de mama.

Nele, as mulheres só precisam tocar os seios entre o 7º ou 8º dia após a menstruação para verificar se não há a presença de nódulos.

É importante lembrar que homens, embora mais raramente, também podem ser acometidos e devem ficar atentos caso percebam nódulos não dolorosos abaixo da auréola ou retração de tecidos, ulceração e presença de líquido nos mamilos.