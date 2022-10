Seis cafeterias em Anápolis para fugir do tédio do home office

Trabalhar em um escritório fechado, ou até mesmo em casa, pode ser cansativo para algumas pessoas. Em Anápolis, as opções de cafeterias com um ambiente cheio de paz e calma são diversas.

Pensando em ajudar quem deseja inovar e fugir e relaxar a mente mesmo durante o expediente, o Portal 6 preparou uma lista repleta de ambientes para sentar e exercer as tarefas com calma.

1. Purpose Coffee

Localizado no setor Santa Maria de Nazareth, em Anápolis, o Purpose é um novo estabelecimento que tem sido um dos queridinhos dos amantes de café da cidade. Os dias de funcionamento são de terça-feira a sábado, das 9h às 18h.

2. Flor do Café

Com opções que vão de café da manhã, almoço e diversos lanches, o Flor do Café fica no Centro de Anápolis, pode ser uma boa pedida para quem deseja trabalhar e ainda se deliciar.

3. Moma

Aberto de segunda a sábado, o Moma Café possui agradável e receptivo não apenas para trabalhar, mas também para realizar reuniões profissionais. Além de um cardápio variado, o estabelecimento oferece acesso a wifi como cortesia.

4. Dunno

Diferente das outras opções, o Dunno funciona todos os dias, inclusive no domingo. Localizado no bairro Jundiaí, o local é de fácil acesso e oferece um ambiente aconchegante e calmo.

5. Marieta Café

Essa é uma opção para quem deseja trabalhar com uma vista para a natureza. O ambiente possui uma varanda que da visão para o Parque Ipiranga, além de ser um local cheio de beleza e cardápio variado.

6. Cappuccino da Juju

O Cappucino da Juju fica localizado dentro da Casa Freud, na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Anápolis. No local tem um jardim para quem quer ter a tranquilidade de estar em meio a natureza e o horário de abertura é as 9h, estendendo até as 17h.