Depois de enfrentar uma enorme onda de sofrimento no amor, finalmente signos vão encontrar muita felicidade na vida e voltar a brilhar.

Eles passaram por situações caóticas no campo amoroso e agora estão se recuperando dos traumas, de pouquinho em pouquinho.

Este momento será de autoconhecimento e recuperação total das decepções que machucaram seu coração. É necessário ficar um tempo sozinho, olhar um pouco para si e respirar fundo para seguir em frente.

Diante disso, separamos aqui as três casas astrológicas que mais sentirão a diferença neste período. Confira!

3 signos vão encontrar muita felicidade pela frente após sofrer por amor:

1. Gêmeos

Este período será marcado por muitas superações e desligamentos de dependências emocionais em diversos segmentos.

O ciclo marciano é ótimo para superar vícios de todos os tipos, assim como para resolver problemas. É bom aproveitar este momento que o nativo está se sentindo mais forte, graças ao pelo trígono que Marte faz com Saturno.

Será um bom momento para flertar mas, principalmente, para entender suas prioridades.

2. Virgem

O fim do período de retrogradação de Mercúrio beneficia bastante os nativos de Virgem, já que o astro é regente deste signo e volta a ficar alinhado.

Os pensamentos e convicções voltam a se tornar fluidos, após um longo período de confusão. Com isso, os virginianos começarão a endireitar as ideias novamente.

Além do mais, muitas questões foram respondidas no Mercúrio retrógrado. As dúvidas sobre o passado foram encerradas e a felicidade poderá ser alcançada neste novo ciclo.

3. Capricórnio

Esse novo período será excelente para as ambições do capricorniano. Até o dia 23 deste mês de outubro, será um período interessante para questões de trabalho. O trânsito de Vênus favorece novas propostas e contatos.

Será um momento de muito amor próprio para o nativo, que tanto já sofreu por ceder e confiar em terceiros.

A sensação de completude se tornará bem real para essa casa.

