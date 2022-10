Capacidade de Anápolis em eleger deputados ficou subestimada, aponta especialista

Especialistas apontam que Anápolis poderia ter elegido mais representantes com bases na cidade para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e para a Câmara Federal.

Ao Portal 6, o advogado especialista em direito eleitoral, Wandir Allan, disse que o município tem capacidade de colocar mais nomes nos centros de poder e se beneficiar com isso.

“Anápolis tem o potencial para uma representatividade muito maior. Nós poderíamos aí eleger três, quatro deputados federais com bastante tranquilidade se a gente focasse nos candidatos de Anápolis. Na Assembleia Legislativa, talvez sete, oito deputados estaduais”, apontou.

O especialista aponta a importância, principalmente, da eleição de uma mulher, fato este que há tempos não acontecia. O advogado pondera que o município conseguiu eleger uma bancada com representatividade no âmbito Legislativo.

No entanto, Wandir lamenta o fato de apenas um único candidato anapolino ter sido eleito como deputado federal, o que na visão dele, acaba por limitar o potencial da cidade em buscar recursos em Brasília.

De todo modo, o especialista sinaliza que “fazendo um balanço geral, nós ganhamos em qualidade e representação no âmbito estadual, mas infelizmente mantivemos do mesmo tamanho no que diz respeito à Câmara Federal. Mas, fica sempre o ensinamento”, concluiu.