Cobra invade residência e antes de ir embora deixa presente para os moradores; veja o vídeo

Um homem registrou o exato momento em que uma cobra caninana invade a cozinha de uma casa e deixa o cômodo pela janela, deslizando tranquilamente.

Zé Odair, proprietário da conta no TikTok, publicou o vídeo e impressionou milhares de pessoas com a cena da cobra mais veloz do mundo agindo lentamente. E o melhor, ela estava trocando de pele.

Ou seja, enquanto deslizava pela janela, o réptil foi deixando as antigas escamas presas entre os móveis e a janela na cozinha.

“Natureza pura! Vai caninana. Olha o tamanho da criança! Está trocando de pele de novo, mas é outra essa aí, porque ela não troca de pele em uma semana duas vezes”, disse o cinematográfico.

Segundo Zé, é a segunda vez que encontrava rastros de troca de pele da caninana na mesma semana. Ele acredita que o animal estava se escondendo dentro do fogão e teria, aproximadamente, dois metros de comprimento.

Veja