Esse foi o município que deu maior vitória a Lula em Goiás

O município de Cavalcante, no Nordeste de Goiás, foi o que teve o maior percentual de votos a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial.

Na cidade, o petista teve 4.134 votos, que corresponde a 79,42%. Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda colocação, com 14,72% dos votos válidos (766 votos).

Cavalcante é formado por grandes comunidades quilombolas e tem aproximadamente 10 mil habitantes.

Lula venceu em cerca de 90 municípios do estado, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Ele também obteve mais votos que os adversários em cidades como Catalão.

No Sudoeste, onde o agronegócio tem mais força, o ex-presidente venceu em Serranópolis, Portelândia, Aparecida do Rio Doce, São Simão, Santa Helena de Goiás, Turvelândia, Santo Antônio da Barra, Maurilândia, Castelândia e Porteirão.

A nível de estado, Bolsonaro derrotou Lula com 52,16% dos votos válidos, num total de 1.920.203 votos. O petista obteve 1.454.723, o que corresponde a 1.454.723. Simone Tebet (MDB) foi a escolhida por 170.742 (4,64%).