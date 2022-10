Há quase cinco anos, em 22 de outubro de 2017, um crime brutal chocou o município de Jaraguá. Por conta de uma discussão banal, iniciada pela preocupação do pai em onde teria passado a noite o filho, Marcos Antônio da Silva, hoje com 32 anos, matou o pai e mãe que, conforme descrição, tentou apartar a briga. O desfecho judicial dessa tragédia familiar foi encerrada na quarta-feira (05).

O juri popular condenou Marcos Antônio, que confessou o crime, a mais de 50 anos de prisão.

O advogado Piterson Maris, disse que o homem confessou o crime e está preso há cinco anos e que vai recorrer. “Ele estava sobre efeito de cocaína, e o resultado do júri foi pelo duplo assassinato. As provas eram bem relevantes e ele confessou todo ato, mas a pena ficou alta, por esse motivo iremos recorrer”, informou o advogado ao G1.

A sentença descreveu que o jovem, no dia do crime, após questionado pelo pai, José Antônio da Silva, de 53 anos, usou de uma pedra e uma faca para cometer matá-lo.

À época, ele disse que o pai havia lhe dado um soco na cara, quando ele revidou. Nesse momento, a mãe, Sirlene Ferreira da Silva, 49, foi socorrer o marido, mas também levou um soco no rosto. Desacordada, ele bateu a cabeça dela no chão até o crânio rachar.

Em seguida, golpeou a cabeça do pai com a pedra até, novamente, o crânio rachar. Não satisfeito, deu três facadas. Depois, pegou o carro do pai e tentou cometer suicídio, mas acabou provocando um acidente.

A juíza negou o direito de Marcos recorrer em liberdade e o regime inicial da pena é fechado. Marcos foi condenado por duplo homicídio, com as qualificadoras: feminicídio, motivo fútil, recursos que dificultaram a defesa das vítimas.