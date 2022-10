Namoradas que desconfiavam ser filhas do mesmo pai revelam como fizeram o DNA

O caso das namoradas Carley e Mercedes, que passaram alguns meses com a enorme dúvida de que poderiam ser irmãs e conseguiram finalizar esse enigma, ainda gera algumas dúvidas entre os seguidores.

Entre a infinidade de comentários realizados pelos fãs nos vídeos do casal, postados no TikTok, estão as perguntas: “mas como surgiu a desconfiança?”, “sentiram medo?” “e se tivesse dado positivo?”.

As garotas explicaram que, desde quando começaram a namorar, muitas pessoas riam e comentavam sobre a aparência delas serem semelhantes, como irmãs mesmo.

No entanto, elas se divertiam com a situação, mas não se importavam com isso. Até que, durante um jantar em família, as mães de Carley e Mercedes começaram a comentar sobre o passado.

Durante o resgate de lembranças, as duas sogras descobriram que já haviam ficado com um mesmo homem, na mesma época em que as duas foram geradas.

O susto e o pânico de todas as quatro mulheres foram enormes e, desde então, surgiu a ideia de fazer o teste de DNA por desencargo de consciência.

Sempre que questionadas sobre o que poderia acontecer com o casal, caso desse positivo, as jovens nunca souberam o que dizer. Afinal, já faz mais de dois anos de namoro e ambas não conseguem mais se desprender uma da outra.

Para a felicidade de todos, o resultado deu negativo. Atualmente, a dupla vive em uma casa, juntamente da filha – uma cadelinha filhote.

Vida virtual

Carley e Mercedes conseguiram chamar atenção de milhares de pessoas. Um dos motivos é o alcance enorme que possuem no TikTok.

Porém, há um outro motivo para o susto coletivo: elas compartilham muitos conteúdos na plataforma adulta Onlyfans.

O medo de perder o entretenimento do casal foi grande para os assinantes que já acompanham as duas há algum tempo.

Atualmente, o casal decidiu colocar até mesmo uma promoção para os assinantes mais curiosos, para fidelizar ainda mais e confirmar que o conteúdo não será cessado.