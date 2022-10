Cidade vizinha a Anápolis deu maior votação a Bolsonaro em Goiás

Goianápolis, cidade limítrofe a Anápolis, foi o município que deu maior percentual de votos a Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais.

O atual presidente teve 67,53% dos válidos, com um total de 5.371. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 2.161 votos, o que corresponde 27,17% dos válidos.

Simone Tebet (MDB) foi terceira na cidade, com 220 votos (2,77%), e Ciro Gomes (PDT), com 123 votos (1,55%).

Outras cidades como São Luís de Montes Belos (66,83%), Chapadão do Céu (63,33%), Anápolis (63,03%), Jaraguá (62,48%) e Montividiu (62,02%) estão entre outras cidades que deram votação expressiva a Bolsonaro.

O candidato à reeleição venceu em Goiás por 52,16% do votos válidos, com apoio de 1.920.203 eleitores. Lula ficou em segundo, com 39,51% e 1.454.723 dos votos válidos.