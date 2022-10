Vantagem de Bolsonaro para o PT cai até 29 pontos percentuais nas maiores cidades de Goiás

Não é segredo que o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tem uma grande base de eleitores em Goiás e isso refletiu nas eleições de 2018 e 2022. No pleito deste ano, porém, a vantagem bolsonarista caiu até 29 pontos percentuais nas maiores cidades do estado.

Essa queda foi registrada em Goiânia. Na capital, Lula conseguiu triplicar os votos do partido. A porcentagem saltou de 11,36%, em 2018, para 33%.

Já o presidente Jair Bolsonaro obteve 63,43% em 2018 e 56,09% neste ano. Entre uma eleição e outra ele perdeu 17 mil votos e o PT alcançou 180 mil eleitores a mais no primeiro turno.

A diferença que foi de 52 pontos há quatro anos agora ficou em 23%. Houve queda, portanto, de 29 pontos percentuais na vantagem de Bolsonaro.

Anápolis e Aparecida

Em Anápolis também houve redução expressiva da vantagem do presidente. Há quatro anos, Bolsonaro teve 70,82% dos votos válidos no primeiro turno no município. Fernando Haddad (PT) obteve 11,36% e 116 mil votos a menos.

Já em 2022, o PT, com Lula, subiu para 27,8%, enquanto o atual presidente caiu para 63,3%. Destarte, a diferença, que foi de 59 pontos em 2018, caiu para 35,5% em 2022.

Em Aparecida de Goiânia os dois candidatos apresentaram apenas 11 pontos percentuais de diferença no ano de 2022. Em 2018, o atual presidente tinha vantagem de 39% sobre Haddad.

Em 2018 Bolsonaro teve 80 mil votos a mais que Fernando Haddad, essa disparidade caiu para menos de 28 mil nestas eleições.