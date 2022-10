Como curtir o Dia das Crianças de graça ou pagando muito pouco na Grande Goiânia

Com a proximidade do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, as buscas para escolher um ambiente divertido para a criançada vão aumentando entre os goianos.

Por sorte, alguns estabelecimentos espalhados pela capital já estão preparando atrações especiais para divertir a comunidade durante o período.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas opções para curtir durante o Dia das Crianças na Grande Goiânia.

1. Dia da Alegria no Sesi Multiparque

O clube Sesi Multiparque, que fica na Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva, realizará, no dia 12 de outubro, das 08h às 17h, uma série de atividades para a comunidade que vão desde recreação nas piscinas, até shows e caça ao tesouro.

Os interessados em participar do evento devem trocar, na sede do Grupo Jaime Câmara ou na CUFA Goiânia, 1kg de alimento não perecível por um ingresso. Os bilhetes são limitados a cinco unidades por CPF.

Para quem não conseguir realizar a troca, será possível adquirir um passe no dia do evento, mediante a doação de 1 kg de alimento e mais R$10. Crianças com idade até 03 anos são isentas do pagamento.

2. Cine cultura

Aqueles que estão com o orçamento curto também poderão curtir o Dia das Crianças de uma forma vantajosa. Durante a data, o Cine Cultura, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Central, vai fazer uma sessão especial com entrada gratuita, a partir das 15h.

Ao todo, oito filmes foram exibidos durante o evento, sendo eles: Roberto, Napo, Alba, Juan Viento, Migrantes, Mamãe, papai e eu, Muda e Viagem na Chuva.

3. Jardim Helvécia

O Setor Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, preparou uma série de atrações gratuitas para a criançada no dia 12 de outubro, das 8h às 12h.

Durante a data, os pequenos poderão se divertir em brinquedos como pula-pula, tobogã inflável. Além disso, a festa também contará com distribuição de pipoca, algodão doce e a presença de personagens infantis, como o Homem de Ferro e a Princesa Elsa.

4. Mutirama

Ao longo do Dia das Crianças, o Parque Mutirama, que fica na Avenida Contorno, no Setor Central, estará aberto ao público.

Além de poder aproveitar as diversas atrações já conhecidas como a Roda Gigante, Montanha Russa e Carrossel, os visitantes também terão uma programação especial preparada para a data.

Vale ressaltar que a entrada continuará gratuita durante todo o dia.

5. Zoológico

Outra opção para quem quer aproveitar pagando pouco, é o Zoológico de Goiânia. O espaço, localizado na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, ficará aberto no dia 12 de outubro, e contará com uma série de atrações animadas para o público.

A visitação pode ser feita das 08h30 às 17h e os interessados podem adquirir um ingresso pela bilheteria até às 16h. O valor é de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Crianças com até 05 anos e pessoas com deficiência são isentas do pagamento.

6. GPL Incorporadora

Em comemoração ao Dia das Crianças, a GPL Incorporadora fará, no dia 12 de outubro, das 14h30 às 20h, uma série de atividades gratuitas no estande do Alma Home Senses, que fica na Rua 22, no Setor Oeste.

O evento será aberto ao público e contará com apresentações teatrais com personagens infantis, oficina de slime, brincadeiras e exposição de roupas e acessórios.

Os visitantes também poderão degustar algumas das comidas que tem ‘gostinho de infância’ como pipoca e algodão-doce.