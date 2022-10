Amilton Filho cita ampliação do DAIA e solução viária como bandeiras de novo mandato

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), reeleito com mais de 46 mil votos, afirmou que deve priorizar na Alego pautas como a consolidação da ampliação do DAIA e soluções logísticas e viárias para o município.

Para além da abertura de novos terrenos para indústrias, o parlamentar diz que é necessário trabalhar os incentivos fiscais para gerar emprego e renda.

“A ampliação do DAIA é importantíssima junto ao governo estadual. Precisamos consolidar essa ampliação, garantir a política de incentivos fiscais e fazer Anápolis continuar sendo atraente para os negócios”, destacou, em entrevista ao Portal 6.

Amilton citou problemas viários da cidade, como os entroncamentos da BR-153 com a 060 e com a 414. Como deputado estadual, ele quer atuar para que o Anel Viário do DAIA seja estendido até as proximidades da antiga Churrascaria Catarinense.

“A cidade cresceu e precisa ser vista como grande. Com a finalização do Anel Viário, temos que pensar em avançá-lo até ali por volta da Catarinense para ter uma via auxiliar de acesso ao DAIA, desafogar o viaduto da Havan”, apontou.

O parlamentar lembra ainda que é necessário destravar o Aeroporto de Cargas e operacionalizar a Ferrovia Norte-Sul e o Centro de Convenções, hoje subutilizados. “Temos que avançar em pautas já trabalhadas na Assembleia”, justificou.

Além de Amilton, Anápolis tem outros três representantes na Alego. O emedebista garante ter facilidade para dialogar com Coronel Adailton (PRTB), Vivian Naves (PP) e Antônio Gomide (PT) para formar uma frente pelo município.

“Temos que trabalhar pensando nas pessoas, no bem estar da cidade. As questões político-partidárias ficaram de lado. Precisamos exercer o mandato, buscar dialogar pela cidade de Anápolis. Tenho facilidade de diálogo com todos. Vou, no momento oportuno, buscar pensar junto com eles e pautas comuns para Anápolis. Sempre preguei isso”, frisa.

Veja a entrevista na íntegra: