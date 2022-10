Caiado inicia agenda com lideranças para aumentar vantagem de Bolsonaro em Goiás

Após declarar apoio a reeleição Jair Bolsonaro (PL), o governador Ronaldo Caiado (UB) iniciou nesta terça-feira (11) agenda com lideranças para aumentar a vantagem do presidente em Goiás.

Em três rodadas de encontro, Caiado recebeu 52 prefeitos no comitê de Bolsonaro que está instalado no Park Lozandes, em Goiânia.

“Temos quase 240 prefeitos que nos apoiam em todo o Estado. Essa liderança foi movimentada no 1º turno muito mais em prol de deputados estaduais e federais, e também para o governo do Estado. Não mobilizamos tanto para a campanha de presidente da República, o que vamos fazer agora no 2º turno”, afirmou Caiado.

No primeiro turno, o presidente recebeu 1.920.203 votos (52,16%) contra 1.454.723 (39,51%) do petista. Além do governador, o senador eleito Wilder Morais (PL) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL), também participaram da agenda.

De acordo com Caiado, a meta é melhorar ainda mais os números de Bolsonaro. Em comparação ao primeiro turno de 2018, o presidente teve uma queda em relação ao número de votos.

“O presidente teve 5% menos de votos nesse 1º turno do que conquistou em 2018, aqui em Goiás. Com essa capilaridade, por meio de prefeitos e vereadores, vamos reverter isso e atingir um porcentual ainda maior para a reeleição de Bolsonaro”, completou.