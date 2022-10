Anitta é indicada para o MTV Europe Music Awards e vai concorrer com Shakira e Rosalía

Menos de três meses de fazer história ao se tornar a primeira cantora solo brasileira a ganhar um troféu no Video Music Awards, da MTV, Anitta pode repetir a dose -agora em outra premiação do canal. Ela foi indicada, nesta quarta-feira (12), ao Europe Music Awards (EMA, para os íntimos).

A funkeira concorre na categoria “Melhor Artista Latino” neste prêmio criado pela MTV europeia em 1994 para homenagear os artistas, músicas e videoclipes mais populares daquele continente. A disputa será árdua para Anitta: Shakira, Rosalía, J. Balvin, Becky G e Bad Bunny também estão no páreo.

Harry Styles lidera em indicações, disputando sete categorias no total, incluindo aí as principais da noite: “Melhor Artista”, “Melhor Música” e “Melhor Vídeo. Taylor Swift vem logo atrás, com seis indicações, incluindo a estreante “Melhor Videoclipe de Longa Duração”. O MTV EMA 2022 acontecerá em Düsseldorf, no próximo dia 13 de novembro.