Fórum das Entidades Empresariais de Goiás declara apoio a Bolsonaro neste segundo turno

As entidades que compõem o Fórum das Entidades Empresariais de Goiás declararam apoio nesta quinta-feira (13) a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A carta foi assinada em conjunto pelos representantes da Fieg, Fecomércio, Faeg, Facieg, Adial, FCDL, Sistema OCB e Acieg.

A eleição é tratada pelas entidades como sendo “sem dúvida nenhuma a mais importante da Nova República”.

Entre os motivos apresentados no documento para apoiar a reeleição de Bolsonaro, as entidades apontam que o Brasil teve a menor inflação do mundo, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), maior que o da China.

Além disso, a alegação é de que o país está com o nível de emprego elevado em uma década e vive a prosperidade da livre iniciativa, sendo parceiro de empresários e trabalhadores.