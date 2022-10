Motorista de aplicativo descobre segredo de passageiro e foi grave a consequência

Uma motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais após flagrar um passageiro traindo a esposa com outra mulher, nos Estados Unidos. A mulher não conseguiu concluir a viagem sem tomar uma atitude diante do caso extraconjugal.

Tudo começou quando a americana foi chamada para uma corrida e viu o homem se despedir da esposa e filho. Logo após a partida, o passageiro teria alterado o destino da viagem e acrescentado uma parada, onde uma mulher com uma mala de viagem embarcou no veículo.

Ao entrar no carro, a amante disparou: “Estou tão feliz que você finalmente se livrou de sua maldita esposa’”. Segundo o relato, os dois se beijaram e a moça fez cobranças ao homem, exigindo que ele terminasse com a esposa. “Ele disse que tinha algumas coisas para resolver e pediu para falar sobre isso depois”, conta a motorista.

Foi quando a dona do carro decidiu dar meia volta e levar os amantes de volta à residência do passageiro. Após serem expulsos do veículo, a esposa soube o que estava acontecendo e colocou o marido para fora de casa. “Não terminou bem para ele hoje, eu tenho certeza, porque ambos estavam segurando malas de pé no quintal dele quando eu fui embora”, descreve.

Nas redes sociais, a motorista justifica a atitude. “Entenda uma coisa, este é o meu carro, eu trabalho por conta própria, sou uma contratante independente. Se eu optar por terminar sua viagem, a escolha é minha. Se você estava fazendo algo ruim no meu carro, eu tenho o direito de lidar com isso como eu achar melhor”, disse.

A história já tem quase nove milhão de visualizações no Tik Tok. Nos comentários, os usuários apoiam a trabalhadora. “Nem todo super herói usa capa”, escreveu um seguidor. “Atitude maravilhosa”, comentou outra.