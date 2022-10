Vídeo mostra o lugar inusitado onde a cobra mais venenosa do mundo foi encontrada

Um morador da Índia passou por uma situação quase fatal ao encontrar a cobra mais venenosa do mundo escondida dentro do sapato. Graças à enorme atenção, ele conseguiu observar o réptil antes de calçar o calçado.

A cobra-rei estava encolhida no tênis de um morador da cidade de Mysore. De imediato, o homem acionou um profissional apto a capturar a víbora, sem maiores transtornos.

Um vídeo foi gravado durante todo o processo de captura. A serpente saiu do tênis já posicionada para atacar o trabalhador, tentou fugir, mas o indiano foi mais rápido e teve êxito na ação.

O animal ocupa, atualmente, o topo do pódio entre as víboras mais perigosas do planeta e uma única picada pode matar rapidamente um elefante.

Além da letalidade, essa espécie ainda pode alcançar até cinco metros de comprimento. São ágeis, ariscas e nada amigáveis. Portanto, é bom ficar atento.

O único atenuante para os brasileiros é que esta cobra é tipicamente encontrada na Ásia, com maiores índices na China e Índia.

