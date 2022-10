Dona de lotérica descobre golpes que funcionária aplicava em clientes, em Anápolis

A dona de uma lotérica no Centro de Anápolis descobriu que uma das funcionárias estava aplicando golpes e lesando clientes numa operação fraudulenta.

A colaboradora em questão forjava pagamentos de boleto. Por várias vezes, ela não pagou a conta do cliente, mas sim transferiu o valor a uma conta no nome dela no Mercado Pago.

A falcatrua foi descoberta por auditorias realizadas pela proprietária do estabelecimento. O fato que chamou atenção foi no início de outubro. A partir daí, a lotérica descobriu que o golpe tinha sido comum nos últimos 20 dias.

Apesar dos mecanismos de auditoria internos, a dona ainda não conseguiu verificar o valor exato dos desvios, uma vez que nenhum cliente procurou a lotérica para reclamar.

A proprietária, assim que descobriu um dos golpes, foi até uma das vítimas para informá-la. Foi constatada até aqui uma diferença de cerca de R$ 8,7 mil no caixa.

A funcionária foi demitida por justa causa. Ela assinou uma confissão de dívida, na qual há um acordo de parcelamento para quitação do débito.

A dona do estabelecimento procurou a polícia para denunciar o caso. Câmeras do circuito interno flagraram os golpes da antiga colaboradora.