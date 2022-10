O nome desta loja em Anápolis colocou um marido em apuros e fez a esposa chorar de rir

A simples compra online de um biquini durante a madrugada virou motivo de apuros para um marido por conta do nome da loja em que o item foi comprado.

O caso divertido foi compartilhado na tarde desta sexta-feira (14) pela esposa do homem, responsável por realizar a transação no cartão dele.

Ela conta que comprou a roupa de banho em uma loja chamada “Garota de Luxo”, em Anápolis. No entanto, por conta do nome do estabelecimento que constava na fatura, o marido achou que o cartão havia sido clonado e usado em um prostíbulo.

Enquanto tentava entender o porque de uma compra em um bordel ter sido parcelada, a esposa se divertia bastante e chorava de rir.

No Twitter, os usuários seguiram a reação da mulher e se divertiram bastante com a história divertida contada por ela. A postagem já está com mais de oito mil curtidas, além de diversos comentários e compartilhamentos.

Alguns inclusive defenderam que a esposa continuasse com o relato perguntando ao marido onde ele passou a madrugada, dado o nome do estabelecimento.