Policial acaba colocando a mão no que não queria durante abordagem em aeroporto; vídeo

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem sendo revistado no aeroporto de São Francisco, na Califórnia (EUA). Porém, o que mais chamou atenção foi as ações repetitivas do segurança.

É possível perceber o revistador passando as mãos incessantemente nas regiões íntimas de Dan Jarvis, acreditando que ele poderia estar armado.

Porém, o volume atípico encontrado pelo profissional, na verdade, se tratava apenas do órgão genital do revistado.

Durante a filmagem de 15 segundos, o homem até ri da insistência do segurança, enquanto a autoridade do local toca as pernas, todos os bolsos e partes íntimas dele.

Entretanto, a atitude gerou muita revolta na internet. Milhares de internautas ficaram indignados com a postura do funcionário e, inclusive, se compadeceram de Dan.

“Eu não sinto que isso tenha sido legal”, disse uma usuária, nos comentários do vídeo postado pelo viajante. “Isso é completamente antiprofissional”, comentou outro.

Assista