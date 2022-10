Mãe chega para dar à luz a gêmeas e descobre que as enfermeiras têm o mesmo nome dos bebês

Uma mulher norte-americana precisou antecipar o parto das filhas gêmeas e, ao chegar na sala de cirurgia, teve uma surpresa agradável, que a deixou bem mais confiante e feliz.

Lauren Meehan vive em Colorado (EUA) e recorreu ao Hospital Rose Medical Center, de madrugada, sentindo contrações, no início de outubro.

Encaminhada ao centro cirúrgico, a mulher começou a conversar com a enorme equipe, composta por médicos e enfermeiros, e no meio no diálogo comentou os nomes que havia escolhido para as gêmeas.

Lauren explicou que era muito apaixonada por ‘Emma’ e ‘Julia’. No mesmo momento, todos começaram a rir e explicaram que as enfermeiras que receberiam as recém-nascidas se chamavam assim também.

As profissionais, Emma e Julia, conversaram bastante com a paciente e se divertiram. Após o nascimento, elas até tiraram foto com as bebês.

“Mesmo com todo o caos, conseguimos parar por um segundo e aproveitar esse momento, sabendo que esses nomes eram para ser”, contou a mãe, nas redes sociais.

“Essas duas enfermeiras sempre serão especiais para nós e toda a equipe que cuidou de nós naquele dia terá um lugar especial em nossos corações. Será uma história engraçada para contar às nossas meninas!”, finalizou.