Reeleito para o sexto mandato, Rubens Otoni diz que pode disputar Senado ou Governo de Goiás

O deputado federal Rubens Otoni (PT), reeleito para o sexto mandato na Câmara dos Deputados, não descarta mirar novos horizontes no futuro.

Em entrevista ao Portal 6, o petista, que vai para o sexto mandato no Congresso, se disse realizado pela história que construiu na política e manteve as portas abertas para eventuais disputas majoritárias no futuro.

Otoni atribui essa decisão ao grupo político e ressalta que sempre atuou como um nome que abriu espaço para o partido em Goiás. Ele vê condições também em ser pioneiro nas eleições para outros cargos.

“Na política, você não é senhor de si mesmo. Você participa de um grupo de discussões, de desafios. Os caminhos vão se abrindo. Tivemos oportunidade de fazer o melhor onde a população nos colocou. Mas nunca tivemos oportunidade de ter uma representação no Senado, no Governo de Goiás. Quem sabe agora pode-se abrir essa oportunidade. Me sinto realizado. Não tenho ambição na política. Mas estarei à disposição caso haja esses desafios”, disse

Em contrapartida, o deputado descartou qualquer possibilidade de disputar novamente eleições municipais. “A Prefeitura de Anápolis já avançamos daquele momento que eu concorri. Eu concorri para abrir espaço, para mostrar à população como seria uma cidade governada pelo PT. Conseguimos chegar à Prefeitura. Mostramos que podemos fazer diferente, tanto que as pessoas têm saudade da nossa administração. Essa página já construímos”, destacou.

Rubens Otoni apontou o irmão, Antônio Gomide, como um nome que poderia voltar à corrida pelo Centro Administrativo. “A liderança natural para a Prefeitura de Anápolis é o Antônio [Gomide]. Da minha parte não tenho esse objetivo, poderia pensar noutro horizonte, Senado e Governo, para ajudar o partido a chegar onde ainda não chegou”, frisou.

Assista à entrevista na íntegra: