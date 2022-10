Para quem joga na loteria muitas coisas são levadas em conta para aumentar a sorte e driblar o azar.

Assim, além de escolher números especiais, esses apostadores contam com mandingas e truques, vale até levar consigo alguns objetos que dão sorte para garantir mais ainda as chances de ganhar.

Bom e se você está afim de entrar nesse ramo das competições para levar uma bolada de dinheiro, veja a seguir alguns desses itens que prometem trazer muita sorte para quem os possui.

6 objetos que dão sorte e quem joga na loteria deve ter:

1. Espelhos

Começando nossa lista, os espelhos são excelentes itens de sorte, além de decorar ambientes, já que até trazem a sensação de expansão do espaço.

Mas a real é que ele é uma importante ferramenta do Feng Shui, pois bloqueia energias negativas e expande as positivas.

A título de curiosidade o Feng Shui, também conhecido como geomancia chinesa, é uma prática originária da China antiga que usa forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor.

2. Olho grego

Aqui está um dos amuletos mais clássicos e mundialmente conhecidos, já que é uma peça que atrai felicidade.

Além disso, o olho grego protege as pessoas contra mau olhado e energias negativas. Por isso, é muito utilizado para a decoração de algum ambiente, como em uma porta de entrada.

3. Ferradura

Se você acha que não tem nada demais nesse artefato, saiba que há registros de que esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia antiga.

Ok, mas qual o sentido dele trazer sorte? Bom, primeiro porque é feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo mal.

E em segundo lugar, seu formato lembra a Lua Crescente, símbolo de fertilidade e prosperidade.

4. Patuá

Aqui tratamos de amuletos da sorte feitos com pedaços de tecido, muito comuns no Candomblé.

Assim, ao combinar as cores, cristais e ervas relacionados ao seu Orixá, é possível obter mais proteção e receber uma ajuda extra para alcançar os seus objetivos, inclusive na loteria.

5. Pé de coelho

O Pé de coelho, que é um símbolo de sorte há muitos séculos, é tido como um dos mais antigos que se tem notícia.

Ok, mas de onde surgiu isso? Essa crença está no fato de que os coelhos são animais que procriam com facilidade e isso simbolizava na época um ato de prosperidade na vida de um modo geral.

6. Biscoito da sorte

Por último, os famosos biscoitinhos da sorte surgiram na China durante o século 13.

Naquela época, o grandioso país estava sob domínio Mongol, após anos de controle, os chineses elaboraram uma estratégia e a esconderam em bolinhos para serem distribuídos entre todos os generais do país, conseguindo, assim, se livrar dos invasores.

Desde então, os chineses passaram a trocar bolinhos com formato de meia-lua com mensagens de sorte para comemorar a tática brilhante para expulsar os mongóis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!