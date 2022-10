Anápolis descarta transporte coletivo gratuito no segundo turno da eleição

Anápolis não vai oferecer transporte coletivo gratuito no segundo turno das eleições, no próximo dia 30 de outubro. Apesar da autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que municípios e estados possam fazê-lo, a ideia foi vetada na cidade.

O presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres, explicou ao Portal 6 que para adotar a medida, ou o município ou a Urban teriam que arcar com os custos.

Pelo alto valor envolvido na operação, segundo Robson, não é possível garantir o transporte gratuito no dia 30.

“No caso de Anápolis ficaria em torno de R$ 100 mil e não estamos podendo arcar com esses custos. Todo mês, nós estamos acompanhando a Urban tendo um prejuízo em torno de R$ 1 milhão e o município também não tem como arcar”, explicou.

A ARM lembra que há exigência que exista uma especificação da fonte de custeio de eventuais gratuidades. O presidente da reguladora cita ainda que mesmo em dias normais a operação já é deficitária.

“Mesmo em dias normais, com o pagamento das tarifas pelos usuários, aos domingos e há tempos, o sistema é deficitário, girando na casa dos R$ 54 mil, com vários ônibus trafegando “batendo carroceria”, ou seja, não há demanda suficiente para fazer face as despesas”, destaca.

“Como não achamos justo impor tal medida à empresa e em respeito aos gastos públicos municipais, por razoabilidade e prudência, mantivemos o sistema sem qualquer alteração isentiva”, completou.