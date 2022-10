Prorrogado prazo de inscrições para concurso de delegado da Polícia Civil em Goiás

O Governo de Goiás decidiu estender o prazo para quem quiser participar do concurso de delegado de Polícia Civil. Com a alteração, os interessados terão até às 12h do dia 31 deste mês para fazer a inscrição no certame.

São 44 vagas disponíveis no processo, sendo 42 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência (PcD). O salário inicial é de R$ 23.811,22.

Para pleitear uma das oportunidades, é necessário acessar o site www.institutoaocp.org.br e preencher o formulário indicando a função de interesse e informações pessoais. Após responder a ficha, o candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 200.

O processo seletivo acontecerá em sete etapas, todas com caráter eliminatório , sendo elas: prova objetiva, discursiva, teste de aptidão física, avaliações médica, psicológica, de vida pregressa e investigação social; etapa do curso de formação e avaliação de títulos.

Mais informações sobre o processo seletivo e as vagas disponíveis estão disponíveis no edital.