Cidade cartão-postal em Goiás abre inscrições para concurso público com mais de 1.000 vagas

A Prefeitura de Alto Paraíso abriu um processo seletivo com 1.169 vagas para trabalhar em diversas funções no município. Do total, 124 são para início imediato e 1.045 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.212 até 6.200,11.

Os interessados em pleitear uma das vagas podem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix até às 23h do dia 10 de novembro. Após preencher o formulário, o candidato deve pagar a taxa de R$ 40 a R$ 80, a depender do cargo.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental.

Para os cargos de nível fundamental, médio, técnico e alguns do superior, o concurso será composto apenas por uma etapa, sendo ela a prova objetiva.

Apenas as vagas para professor de educação física, pedagogo e procurador do município passarão por uma segunda etapa de avaliação de títulos.

Mais informações sobre as vagas estão disponíveis no edital.