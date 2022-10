Desconfiou do vidro ketchup de lanchonete e levou um susto quando descobriu o que tinha lá dentro

O que era para ser um passeio divertido com os filhos acabou se tornando uma situação extremamente nojenta e constrangedora para uma mãe, de 36 anos.

Corinne Caruana vive na cidade de Letchworth, em Hertfordshire, na Inglaterra, e foi até o McDonald’s para lanchar com a família. O problema veio à tona após pedir o vidro de ketchup.

Dentro do dispensador de molho havia inúmeras larvas ‘se contorcendo’ em meio à pasta vermelha. A britânica ficou desesperada e enojada.

“Eu tinha feito o meu pedido e estava esperando no balcão quando pensei em pegar um ketchup. Fui usar o molho e quando estava pegando o pote vi as larvas se mexendo”, contou, de acordo com o site Metro.

“Havia outra senhora prestes a comprar, então eu mostrei para ela. Ela apenas fez uma careta e foi embora”, relembrou a mulher.

Para não deixar barato, Corinne registrou toda a cena e compartilhou o relato no Facebook. Assista!

Em defesa, um porta-voz local da rede de fast-food se posicionou, prometendo investigar o caso. Veja!

“Estamos extremamente desapontados ao ver que falhamos nessa ocasião. Nossa área de condimentos e dispensadores são verificados quanto à limpeza diariamente e, quando o assunto foi levado ao conhecimento de nossa equipe do restaurante, imediatamente tiramos os dispensadores de ação para serem limpos e higienizados. Estamos conduzindo uma investigação completa para entender como o incidente ocorreu.”