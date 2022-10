Já é comum ouvir falar sobre os perigos que os motoristas de aplicativos podem passar trabalhando no período da madrugada, mas um motorista de app mostrou que podem sair muitas situações engraçadas também.

Vinicius Araújo compartilhou um Reels no Instagram mostrando a conversa peculiar que teve com um cliente – que havia solicitado uma corrida, com ponto de partida em um motel.

Durante o diálogo, o passageiro comenta que havia contratado 06h de uma suíte, porém, não teria conseguido ter ereção e desapontou a parceira.

Diante dessa frustração, ele perguntou se o profissional não poderia ‘quebrar um galho’ e ajudá-lo com a moça, já que a mulher teria o achado atraente.

Durante toda a conversa, o motorista riu bastante e disse que não ajudaria por ser casado. Por fim, Vinicius perguntou se poderia cancelar a corrida e o cliente consentiu.

No vídeo, o motorista dá boas risadas e diz ‘amar o trabalho’, devido às situações engraçadas que enfrenta diariamente.

Nos comentários, inúmeros internautas se divertiram com a história também, mas alertaram que poderia ser um golpe. “Isso aí seria um assalto, certeza!”, comentou um.

Assista